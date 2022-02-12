Пятилетнего ребенка с ножевыми раненями госпитализировали в российском регионе

В городе Энгельс в Саратовской области госпитализировали пятилетнего ребенка с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 — пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии")», — говорится в сообщении.

Полиция задержала и доставила в следственный отдел 29-летнюю мать пострадавшего ребенка, проводится допрос. Отмечается что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в США мать-наркоманка убила свою трехлетнюю дочь, объяснив свой поступок тем, что сделать это ей приказал главный герой мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». 22-летняя американка нанесла несколько ножевых ранений девочке через два дня после того, как ребенку исполнилось три года. После этого она убрала ее тело в мешок для мусора и выкинула на улицу.