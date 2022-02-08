Мать убила трехлетнюю дочь «по приказу» Губки Боба

В США мать-наркоманка убила свою трехлетнюю дочь, объяснив свой поступок тем, что сделать это ей приказал главный герой мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Об этом сообщает New York Post.

22-летняя американка Юстина Джонсон (Justine Johnson) нанесла несколько ножевых ранений девочке через два дня после того, как ребенку исполнилось три года. После этого она убрала ее тело в мешок для мусора и выкинула на улицу. Прежде чем убить свою дочь, женщина пыталась покончить с собой. Отмечается, что у нее начались галлюцинации после того, как она перестала принимать героин в течение нескольких недель и у нее начались проблемы со сном — она не спала около двух недель.

«Она сказала, что не помнит подробностей того, что произошло. У нее были галлюцинации от телевизора, который велел убить дочь, иначе она сама лишится жизни. Сделать это ей велел Губка Боб по телевизору. Она призналась, что боится за свою жизнь и сошла с ума», — рассказал следователь Райан Эберлайн.

Она рыдала, когда ее вели в зал суда в кандалах, и плакала на протяжении всего слушания. Ей предъявили обвинение в убийстве и жестоком обращении с детьми первой степени. Женщину заключили под стражу.

Ранее в Вологде 26-летний местный житель признался в убийстве 34-летней женщины, ее трехлетнего сына и 83-летнего соседа-пенсионера на новогодних праздниках. По данным следствия, 1 января мужчина был в гостях у знакомой. Они поссорились, после чего он сначала задушил женщину, а после ее ребенка.