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В Сочи ввели локальный режим ЧС из-за трещины в жилом доме

Мэр Сочи Копайгородский сообщил о введении локальной ЧС из-за трещины в жилом доме

Фото: Алексей Копайгородский / Telegram

Режим локальной ЧС ввели в Сочи на месте многоквартирного жилого дома в Сочи, где из-за просадки грунта появилась трещина. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

На месте работают спасатели, медики, сотрудники администрации. По словам градоначальника, межведомственный опративный штаб развернут прямо во дворе дома. Специалисты помогают жителям заполнять документы на расселение, уже определено два пункта временного размещения. «Главное как можно скорее обеспечить жителям комфорт», — подчеркнул Копайгородский.

«Мы уже подняли архивные документы, дом был построен в 1973 году. Известно, что два подъезда, в которых пошли трещины, возведены на ленточном фундаменте, остальные четыре подъезда, в которых нет видимых повреждений, построены на сваях», — написал мэр.

Он добавил, что утром в воскресенье на место приедет экспертная группа и обследует все соседние дома. В настоящее время продолжают работу медики и городские службы.

Ранее сообщалось, что жители девятиэтажки в центре Новосибирска боятся обрушения дома из-за ремонта в подвале. По словам жильцов, трещины появились после того, как некие предприниматели провели там капитальный ремонт.

Марина Совина
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