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Песков заявил о превращении Мюнхенской конференции в «клуб одной точки зрения»

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Мюнхенская конференция теряет объективность
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция перестает быть дискуссионной площадкой и теряет объективность. Его слова передает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что конференция не теряет свою актуальность как дискуссионная площадка, так как «по-прежнему для многих интересна и востребована». «Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения», — отметил он.

В этом плане гораздо более привлекательно выглядит Валдайский клуб, где, по словам Пескова, разные точки зрения «все-таки сталкиваются». Он также выразил надежду, что на этой площадке всегда будут «именно разные, даже диаметрально противоположные точки зрения».

Мюнхенская конференция пройдет 18-20 февраля. Ранее стало известно, что Россия отказалась от участия в мероприятии из-за ограничений для обладателей непризнанных Евросоюзом вакцин от COVID-19 и резких высказываний организаторов.

Марина Совина
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