Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Зинаиды Кириенко

Путин назвал смерть актрисы Кириенко невосполнимой утратой для отечественной культуры

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал смерть народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко невосполнимой утратой для отечественной культуры. Телеграмма, в которой глава государства выразил соболезнования родным и близким актрисы, опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер передал родственникам Кириенко свои искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. «Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью. Ее уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что несмотря на смерть Зинаиды Михайловны, ее творческое наследие останется навсегда. «Останется добрая, светлая память о ней», — заключил президент.

Ранее стало известно, что Кириенко будет похоронена во вторник, 15 февраля, на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с актрисой пройдет в Большом зале Дома кино в 11:00 по московскому времени.

О кончине Зинаиды Кириенко сообщили в Союзе кинематографистов России в субботу, 12 февраля. Артистка, ранее госпитализированная с коронавирусом, умерла на 89-м году жизни. Накануне журналисты выяснили, что у актрисы был обнаружен рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Она была частично парализована и находилась в реанимационном отделении. До этого она также получила положительный результат теста на COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал представить доказательства о планируемом вторжении на Украину
В МИД России заподозрили уход на черный рынок оружия Запада для Украины
Объявление о буфетах в московском метро вызвало ностальгию у россиян
Лавров обсудил с Блинкеном реакцию Запада на проекты документов по безопасности
Российская лыжница установила рекорд на Олимпиаде в Пекине
Адвокат отказался считать доказательством видео расстрела нацгвардейцев в Днепре
Нежности Лукашенко и его пса попали на видео
Лавров назвал Блинкену цели кампании США о российской агрессии против Украины
Зеленский счел важным для Украины быть готовой к любым шагам «с любой границы»
Съемки кино в спальном районе возмутили москвичей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.