Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Зинаиды Кириенко

Президент России Владимир Путин назвал смерть народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко невосполнимой утратой для отечественной культуры. Телеграмма, в которой глава государства выразил соболезнования родным и близким актрисы, опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер передал родственникам Кириенко свои искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. «Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью. Ее уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что несмотря на смерть Зинаиды Михайловны, ее творческое наследие останется навсегда. «Останется добрая, светлая память о ней», — заключил президент.

Ранее стало известно, что Кириенко будет похоронена во вторник, 15 февраля, на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с актрисой пройдет в Большом зале Дома кино в 11:00 по московскому времени.

О кончине Зинаиды Кириенко сообщили в Союзе кинематографистов России в субботу, 12 февраля. Артистка, ранее госпитализированная с коронавирусом, умерла на 89-м году жизни. Накануне журналисты выяснили, что у актрисы был обнаружен рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Она была частично парализована и находилась в реанимационном отделении. До этого она также получила положительный результат теста на COVID-19.