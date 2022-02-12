Стало известно место похорон актрисы Зинаиды Кириенко
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко будет похоронена во вторник, 15 февраля, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Церемония прощания с актрисой пройдет в Большом зале Дома кино в 11:00 по московскому времени.
О кончине Зинаиды Кириенко стало известно в субботу, 12 февраля. Артистка, ранее госпитализированная с коронавирусом, умерла на 89-м году жизни.
11 февраля сообщалось, что у актрисы был обнаружен рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Она была частично парализована и находилась в реанимационном отделении. До этого она также получила положительный результат теста на COVID-19.
Зинаида Кириенко известна по таким фильмам и сериалам, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».