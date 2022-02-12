Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Стало известно место похорон актрисы Зинаиды Кириенко

Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко будет похоронена во вторник, 15 февраля, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Церемония прощания с актрисой пройдет в Большом зале Дома кино в 11:00 по московскому времени.

О кончине Зинаиды Кириенко стало известно в субботу, 12 февраля. Артистка, ранее госпитализированная с коронавирусом, умерла на 89-м году жизни.

11 февраля сообщалось, что у актрисы был обнаружен рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Она была частично парализована и находилась в реанимационном отделении. До этого она также получила положительный результат теста на COVID-19.

Зинаида Кириенко известна по таким фильмам и сериалам, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США приказал дипломатам покинуть Киев
Дима Билан рассказал о странном побочном явлении омикрона
В РПЦ назвали неожиданную причину бездетности
Газета Telegraph удалила статью о передаче ДНК британского министра России
Великобритания назвала дату вывода своих инструкторов с Украины
Экс-глава WADA призвал Россию не участвовать в Олимпиадах
Карен Шахназаров захотел отсудить у дочери часть квартиры в Москве
Психолог назвал горячечным бредом консультации у Тепляковой за 50 тысяч рублей
Стало известно место похорон актрисы Зинаиды Кириенко
Российский биатлонист остался в шаге от пьедестала на Олимпиаде-2022
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.