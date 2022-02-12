Умерла актриса Зинаида Кириенко

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, ранее госпитализированная с COVID-19, умерла на 89-м году жизни. Об этом в субботу, 12 февраля, ТАСС сообщил представитель Союза кинематографистов России.

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — пояснил собеседник агентства. Время и место прощания с актрисой пока не уточняются.

Ранее стало известно, что у Кириенко обнаружили рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Она была частично парализована и находилась в реанимационном отделении. До этого она также получила положительный результат теста на коронавирус.

Зинаида Кириенко известна по таким фильмам и сериалам, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».

