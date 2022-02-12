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На Украине призвали уничтожить правительство Крыма

Главред украинского издания «Цензор.нет» Бутусов предложил похитить руководство Крыма

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов предложил спецоперацию по ликвидации руководства Крыма. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Главред заявил, что Киев должен асимметрично противостоять России, чтобы «увеличить для агрессора цену войны». Так, он заявил о необходимости уничтожить правительство Крыма и похитить российских руководителей на «оккупированных территориях Донбасса и Приднестровья». Также Бутусов призвал к блокаде Приднестровья и содействию мятежей на этой территории с целью вернуть ее Молдове.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Крым и Донбасс очень скоро вернутся в состав Украины. «Сейчас Донбасс и Крым, увы, оторваны от Украины. И к сожалению, уже давно — идет восьмой год. Я знаю, мы непременно будем вместе и убежден: очень скоро, не через века», — заявил он.

Марина Совина
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