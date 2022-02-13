Еще одна страна приостановила работу посольство в Киеве

Министерство иностранных дела Австралии распорядилось о приостановке работы своего посольства в Киеве и призвал сотрудников уехать из страны из-за обстановки на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе австралийского МИД, текст приодит РИА Новости.

«На фоне ухудшающейся ситуации в области безопасности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной правительство Австралии распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и приостановило его работу», - говорится в сообщении врешнеполитического ведомства​​​.

Отмечается, что посольство Австралии будет перенесено из Киева во Львов.

Вместе с тем, гражданам Австралии, находящимся на территории Украины, рекомендовали немедленно покинуть Украину коммерческими транспортными средствами, поскольку «условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки».

Ранее стало известно, что работу своего посольства на Украине приостановила Канада. По словам главы МИД, посольство вернется к работе «как только позволит обстановка с безопасностью на Украине». Консульские услуги гражданам Канады будет оказывать временное диппредставительство во Львове.