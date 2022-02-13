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Зеленского обвинили в окончательном превращении в диктатора

Политолог Лазарев заявил, что президент Украины Зеленский уничтожил свободу в стране

Фото: Globallookpress.com

Политолог Александр Лазарев, после введения президентом Украины Владимиром Зеленским в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против компаний, владеющих телеканалом «Наш», обвинил главу государства в том, что тот узурпировал власть, окончательно став диктатором, сообщает телеканал.

«Сейчас фактически вы стали свидетелями того, как Зеленский полностью узурпировал власть на Украине и превратился в настоящего диктатора, уничтожив последний островок свободы, на котором можно было говорить правду. Он фактически уничтожил свободу на Украине. Он уничтожил каждого из вас. После этого они захотят забрать все у вас и вывести в офшоры», — заявил Лазарев.

Ранее в партии Зеленского опровергли информацию о запрете депутатам от партии «Слуга народа» выезда с Украины. Однако анонимные партийные источники подтвердили факт запрета сайту «Страна.ua».

Марина Совина
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