Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР сочли провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе

Глава ДНР Пушилин не исключил, что взрыв на линии соприкосновения был провокацией
Денис Пушилин

Денис Пушилин . Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. Мы не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами

Денис Пушилин Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики

Пушилин отметил, что взрыв прогремел вблизи населенного пункта Опытное, примерно в 1-1,5 километра от линии соприкосновения на территории, подконтрольной Киеву. По его словам, из-за тумана ополченцы не смогли выяснить, что именно взорвалось.

Информация о взрыве

Сообщения о взрыве в Донецке стали поступать в субботу, 12 февраля. Telegram-канала «Военный обозреватель» сообщил, что взрывная волна ощущалась по всему городу.

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января

Первым информацию о мощном взрыве распространил Патрик Ланкастер, независимый американский журналист, который проживает в Донецке.

Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре

Патрик ЛанкастерАмериканский журналист

Ланкастер отметил, что взрыв произошел к северо-западу от центра города. Информация о произошедшем была подтверждена также источниками Telegram-канала WarGonzo. При этом указывалось, что инцидент мог произойти на украинской территории, за линией соприкосновения в Донбассе.

Реакция официальных лиц

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал сообщения о прогремевшем в Донецке мощном взрыве. «Вы слышали? А я ничего не слышал», — заявил он, опровергая факт взрыва.

Также Денис Пушилин сразу после поступившей информации заявил, что пока в Донецке все под контролем, опровергнув данные о мощном взрыве.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в свою очередь отметил, что украинские военные «соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка».

Подозрения в провокациях Киева в Донбассе

Бывший генеральный секретарь ОБСЕ, директор женевского Центра политики безопасности Томас Гремингер заявил, что возможные инциденты в Донбассе могут быть спровоцированы Украиной. По его мнению, несмотря на относительно спокойную обстановку в регионе, всегда «существует риск провокаций со всех сторон, в том числе, со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики».

На данный момент в Донбассе все относительно спокойно. Нарушений режима прекращения огня почти нет, их количество сейчас ниже, чем в последние месяцы. И если есть передвижения войск на западной стороне линии соприкосновения, это не означает ничего особенного, потому что это происходит регулярно, когда новые войска заменяют старые. Так что, думаю, на данный момент у нас нет никаких признаков того, что в Донбассе что-то назревает

Томас ГремингерБывший генеральный секретарь ОБСЕ, директор женевского Центра политики безопасности

Гремингер отметил, что следует учитывать вероятность того, что такие нарушители могут спровоцировать инциденты под флагом оппонента.

Первый зампостпреда России при ООН также высказался о возможности провокации Украины в Донбассе. Он не исключил подобный вариант с целью обвинить Москву во «вторжении».

Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории, хотя надеюсь, что у наших западных коллег хватит благоразумия на подобную схему не идти

Дипломат ПолянскийПервый зампостпреда России при ООН

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что угроза провокаций Киева в Донбассе в настоящее время очень высока, она даже выше, чем раньше. «Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть», — заявил он.

Также о возможных провокациях Украины в Донбассе высказался и Пушилин. Глава ДНР не исключил провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса. По его словам, могут быть «определенные шаги», так как у линии соприкосновения находятся «диверсионные группы».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР сочли провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе
Еще одна страна приостановила работу посольство в Киеве
Вооруженная группа похитила шесть сотрудников ООН в Йемене
Британцев удивила деталь на совместном фото Шойгу и Уоллеса
В Турции рассказали об огорчившем Байдена снимке Путина и Си Цзиньпина
В Британии заявили о возможном вторжении России на Украину в любой момент
Путин и Байден обсудили возможное вступление Украины в НАТО
На Украине заявили о подготовке Зеленского к «резне русского населения»
В сети поспорили о происхождении коренных москвичей
МИД Украины назвал новые санкции против России «мощной бомбой»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.