В ДНР сочли провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. Мы не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами Денис Пушилин Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики

Пушилин отметил, что взрыв прогремел вблизи населенного пункта Опытное, примерно в 1-1,5 километра от линии соприкосновения на территории, подконтрольной Киеву. По его словам, из-за тумана ополченцы не смогли выяснить, что именно взорвалось.

Информация о взрыве

Сообщения о взрыве в Донецке стали поступать в субботу, 12 февраля. Telegram-канала «Военный обозреватель» сообщил, что взрывная волна ощущалась по всему городу.

Первым информацию о мощном взрыве распространил Патрик Ланкастер, независимый американский журналист, который проживает в Донецке.

Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре Патрик Ланкастер Американский журналист

Ланкастер отметил, что взрыв произошел к северо-западу от центра города. Информация о произошедшем была подтверждена также источниками Telegram-канала WarGonzo. При этом указывалось, что инцидент мог произойти на украинской территории, за линией соприкосновения в Донбассе.

Реакция официальных лиц

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал сообщения о прогремевшем в Донецке мощном взрыве. «Вы слышали? А я ничего не слышал», — заявил он, опровергая факт взрыва.

Также Денис Пушилин сразу после поступившей информации заявил, что пока в Донецке все под контролем, опровергнув данные о мощном взрыве.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в свою очередь отметил, что украинские военные «соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка».

Подозрения в провокациях Киева в Донбассе

Бывший генеральный секретарь ОБСЕ, директор женевского Центра политики безопасности Томас Гремингер заявил, что возможные инциденты в Донбассе могут быть спровоцированы Украиной. По его мнению, несмотря на относительно спокойную обстановку в регионе, всегда «существует риск провокаций со всех сторон, в том числе, со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики».

На данный момент в Донбассе все относительно спокойно. Нарушений режима прекращения огня почти нет, их количество сейчас ниже, чем в последние месяцы. И если есть передвижения войск на западной стороне линии соприкосновения, это не означает ничего особенного, потому что это происходит регулярно, когда новые войска заменяют старые. Так что, думаю, на данный момент у нас нет никаких признаков того, что в Донбассе что-то назревает Томас Гремингер Бывший генеральный секретарь ОБСЕ, директор женевского Центра политики безопасности

Гремингер отметил, что следует учитывать вероятность того, что такие нарушители могут спровоцировать инциденты под флагом оппонента.

Первый зампостпреда России при ООН также высказался о возможности провокации Украины в Донбассе. Он не исключил подобный вариант с целью обвинить Москву во «вторжении».

Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории, хотя надеюсь, что у наших западных коллег хватит благоразумия на подобную схему не идти Дипломат Полянский Первый зампостпреда России при ООН

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что угроза провокаций Киева в Донбассе в настоящее время очень высока, она даже выше, чем раньше. «Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть», — заявил он.

Также о возможных провокациях Украины в Донбассе высказался и Пушилин. Глава ДНР не исключил провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса. По его словам, могут быть «определенные шаги», так как у линии соприкосновения находятся «диверсионные группы».