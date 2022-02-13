Президент ФРГ Штайнмайер переизбран на второй срок

Действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран на второй срок. Об этом со ссылкой на итоги голосования в бундестаге пишет Der Spiegel.

Делегатами собрания являются 1472 человека, 66-летний политик набрал 1045 голосов.

Помимо социал-демократа Штайнмайера, в выборах также участвовали кандидат от «Левых» врач Герхард Траберт, член «Христианско-демократического союза Германии» Макс Отте от «Альтернативы для Германии» и физик Стефани Гебауэр от «Свободных избирателей». Траберт получил 96 голосов, Гебауэр — 58, а Отте — 140. 12 голосов были признаны недействительными, 86 делегатов воздержались.

Отмечается, что переизбрание Штайнмайера было ожидаемым. Изначально его кандидатуру поддержали почти все крупные партии. Он занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда сменил Йоахима Гаука.