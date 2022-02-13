В Турции рассказали об огорчившем Байдена снимке Путина и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден был огорчен, увидев совместный снимок российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который был сделан по итогам встречи в Пекине. Об этом пишет турецкая газета Turkiye Gazetesi.

Автор статьи отметил, что встреча глав двух государств показала дружественные отношения Москвы и Пекина, чем расстроила главу Белого дома.

«Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине», — считает Исмаил Капан.

Журналист назвал отношения России и Китая уникальными: по его мнению, странам выгодно двустороннее сотрудничество, а встреча лидеров подкрепляет российскую и китайскую решимость «работать вместе против США и НАТО».

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее теплой, партнерской и союзнической.

