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В Турции рассказали об огорчившем Байдена снимке Путина и Си Цзиньпина

Turkiye Gazetesi пишет, что Байден не был рад увидеть сникок Путина и Си Цзиньпина

Фото: Kremlin / Reuters

Президент США Джо Байден был огорчен, увидев совместный снимок российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который был сделан по итогам встречи в Пекине. Об этом пишет турецкая газета Turkiye Gazetesi.

Автор статьи отметил, что встреча глав двух государств показала дружественные отношения Москвы и Пекина, чем расстроила главу Белого дома.

«Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине», — считает Исмаил Капан.

Журналист назвал отношения России и Китая уникальными: по его мнению, странам выгодно двустороннее сотрудничество, а встреча лидеров подкрепляет российскую и китайскую решимость «работать вместе против США и НАТО».

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее теплой, партнерской и союзнической.

Марина Совина
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