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Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете после девяти дней Олимпиады

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете после девяти соревновательных дней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

13 февраля российские спортсмены завоевали четыре медали разного достоинства. Российские лыжники выиграли в эстафете четыре по десять километров. В составе команды выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

После успеха лыжников бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 километра завоевал биатлонист Эдуард Латыпов. Копилка команды дополнилась также серебром в шорт-треке. Константин Ивлиев стал вторым на дистанции 500 метров. Еще одну бронзовую медаль принесла российской сборной конькобежка Ангелина Голикова на дистанции 500 метров.

На счету российской сборная теперь13 медалей разного достоинства. В активе команды четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

Лидером зачета стала сборная Норвегии с девятью золотыми медалями. На второе место опустилась команда Германии, в активе которой восемь золотых наград. Третье место занимает сборная США с шестью медалями высшей пробы.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на Играх под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Дарья Коршунова
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