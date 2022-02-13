Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль в забеге на 500 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительницей стала американка Эрин Джексон. Она преодолела дистанцию за 37,04 секунды. Серебро — у японки Михо Такаги, которая уступила Джексон 0,08 секунды. 30-летняя россиянка замкнула тройку призеров с отставанием от лидера в 0,17 секунды.

Голикова завоевала 17-ю медаль для сборной России на Играх-2022. Сейчас на счету национальной команды четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых олимпийских наград.

Ранее 13 февраля российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).