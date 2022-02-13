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Россиянин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем забега стал венгр Лю Шаоанг. Он преодолел дистанцию за 40,34 секунды. 21-летний россиянин отстал от чемпиона на 0,11 секунды. Бронзовым призером стал канадец Стивен Дюбуа с отставанием 0,34 секунды.

Ивлиев завоевал 16-ю медаль для сборной России на Играх-2022. Сейчас на счету национальной команды четыре золотых, пять серебряных и семь бронзовых олимпийских наград.

9 февраля российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине. Он замкнул тройку призеров на дистанции 1500 метров. Победителем гонки стал спортсмен из Южной Кореи Тэ Хон Хван. Второе место у канадца Дюбуа.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Дарья Коршунова
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