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Опубликовано видео с места стрельбы россиянина по прохожим из окна

Место стрельбы россиянина по прохожим из окна в Среднеуральске попало на видео

В городе Среднеуральске Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома по прохожим. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Mash.

Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, мужчина убил жену.

В настоящее время двор дома оцеплен, на месте работают сотрудники полиции.

По данным Telegram-канала SHOT, стрелка уже задержали и доставили на допрос — им оказался 67-летний местный житель.

Варвара Кошечкина
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