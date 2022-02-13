Опубликовано видео с места стрельбы россиянина по прохожим из окна

В городе Среднеуральске Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома по прохожим. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал Mash.

Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, мужчина убил жену.

В настоящее время двор дома оцеплен, на месте работают сотрудники полиции.

По данным Telegram-канала SHOT, стрелка уже задержали и доставили на допрос — им оказался 67-летний местный житель.