Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Норвегия отменила большинство коронавирусных ограничений

Правительство Норвегии с 12 февраля отменило большинство коронавирусных ограничений
Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере . Фото: Hannah McKay / Reuters

Правительство Норвегии с 12 февраля отменило большинство коронавирусных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, пишет ТАСС.

«Мы отменяем практически все ограничения, включая соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить защитную маску и требование об изоляции», — заявил он.

Политик отметил, что пандемия больше не представляет угрозу для здоровья большей части граждан страны, поскольку омикрон-штамм коронавируса вызывает менее серьезное течение болезни. Кроме того, население защищено с помощью вакцинации, добавил он.

Также отменяется требование о регистрации въезда в Норвегию. Однако для въезда на архипелаг Шпицберген пока сохраняется требование о сдаче теста на коронавирус перед поездкой и после въезда. Архипелаг также на данный момент закрыт для полетов иностранных чартеров.

В январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране решено отменить большинство эпидемиологических ограничений, введенных на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса в стране.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден по телефону предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину
В Британии заявили о возможном вторжении России на Украину в любой момент
Путин и Байден обсудили возможное вступление Украины в НАТО
На Украине заявили о подготовке Зеленского к «резне русского населения»
В сети поспорили о происхождении коренных москвичей
МИД Украины назвал новые санкции против России «мощной бомбой»
Норвегия отменила большинство коронавирусных ограничений
Детский омбудсмен Москвы раскритиковала буллинг семьи Тепляковых
Историк рассказал о неосуществленных планах затопить окрестности Кремля
Ушаков назвал характер переговоров Путина и Байдена деловым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.