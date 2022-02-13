Норвегия отменила большинство коронавирусных ограничений

Правительство Норвегии с 12 февраля отменило большинство коронавирусных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, пишет ТАСС.

«Мы отменяем практически все ограничения, включая соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить защитную маску и требование об изоляции», — заявил он.

Политик отметил, что пандемия больше не представляет угрозу для здоровья большей части граждан страны, поскольку омикрон-штамм коронавируса вызывает менее серьезное течение болезни. Кроме того, население защищено с помощью вакцинации, добавил он.

Также отменяется требование о регистрации въезда в Норвегию. Однако для въезда на архипелаг Шпицберген пока сохраняется требование о сдаче теста на коронавирус перед поездкой и после въезда. Архипелаг также на данный момент закрыт для полетов иностранных чартеров.

В январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране решено отменить большинство эпидемиологических ограничений, введенных на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса в стране.