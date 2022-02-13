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Вооруженная группа похитила шесть сотрудников ООН в Йемене

Yemen News: группа вооруженных людей похитила 6 сотрудников ООН и бойцов полиции в Йемене

Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

В Йемене группа вооруженных людей похитила шесть сотрудников одной из гуманитарных структур ООН, в том числе одного иностранца. Об этом сообщил информационный портал Yemen News.

Отмечается, что представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в провинции Абьян на юге страны.

Сотрудников схватили, когда те возвращались в Аден, вместе с ними похитили сопровождавших их бойцов военной полиции. Всех увезли в неизвестном направлении. Представители одного из племен в провинции Абьян сообщили, что экстремисты пытаются договориться об обмене заложников на их подельников, которые ранее были арестованы силами Южного Переходного совета (ЮПС).

В ЮПС обвинили в причастности к происшествию международную ассоциацию «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ), которая поддерживает действующих в регионе боевиков, включая террористов группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая группировка).

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт. В нем участвуют сепаратисты, которые в 2017-м образовали Южный переходный совет (ЮПС): изначально они выступали на стороне правительства и боролись с боевиками шиитской группировки, однако затем, в 2019-м, захватили Аден и стали воевать против властей. Правительство, которое борется с боевиками и ЮПС, действует вместе с международной коалицией — ее возглавляет Саудовская Аравия.

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Марина Совина
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