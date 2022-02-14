Девушка наткнулась на черную вдову среди одежды в магазине и закричала от страха

Покупательница обнаружила опасного паука в магазине спортивной одежды и сняла находку на камеру. На ставшее вирусным в TikTok видео обратили внимание в Independent.

Пользовательница соцсети Эллен Дэнз (Ellen Danz) пришла в бутик бренда Lululemon за обновками и заметила паутину, протянутую сквозь ряды вешалок со спортивными топами. На кадрах ролика девушка перебирает вещи одну за другой со словами: «Это что, паутина?» и в конце концов натыкается на крупного паука. При виде членистоногого героиня материала кричит от страха, а затем снимает его вблизи.

По информации издания, паук, которого заметила Дэнз, относится к виду черная вдова.

Публикация тиктокерши собрала более восьми миллионов просмотров. Другие пользователи платформы поделились эмоциями от просмотра видео в комментариях. «У меня остановилось сердце, когда я поняла, что это черная вдова», «Он даже успел отложить яйца!», «Увидеть черную вдову — все равно что увидеть знаменитость. Они очень редкие!», «Это отвратительно. Lululemon никогда не проверяют свои помещения?» — высказались они.

В феврале 2021 года еще одна покупательница обнаружила паука в упаковке с вещью, которую она заказала в интернет-магазине популярного бренда Boohoo. На кадрах TikTok-видео пользовательница по имени Фрэнк показала упакованный в прозрачный пакет предмет одежды бежевого цвета, по которому ползал крупный паук. В подписи к публикации девушка обратилась к интернет-магазину, сказав, что им следует забрать своего «сотрудника» обратно, иначе она начнет взимать с него арендную плату за проживание в ее доме.