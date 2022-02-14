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Песков прокомментировал госпитализацию Жириновского и Зюганова

Песков заявил, что медики делают все необходимое для лечения Жириновского и Зюганова

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Медики делают все необходимое для выздоровления госпитализированных лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время не было сообщений о том, что что-то угрожает жизни и здоровью политиков. «Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Кроме того, представитель Кремля пожелал здоровья лидерам ЛДПР и КПРФ.

О госпитализации председателя КПРФ стало известно 11 февраля. Зюганова доставили в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Туда также госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского — политик заразился омикрон-штаммом коронавируса.

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Юлия Ямпольская
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