Россияне раскрыли свою любимую одежду для свидания
Аналитики российского интернет-магазина Lamoda совместно с сайтом знакомств «Мамба» раскрыли, в чем россияне любят ходить на свидания. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 февраля.
Специалисты провели опрос среди более чем четырех тысяч респондентов в январе 2022 года и выяснили, что большинство опрошенных мужчин (60 процентов) надевают на свидания повседневную одежду, в частности свитер, джинсы, ботинки и куртку. При этом почти половина (47 процентов) опрошенных женщин выбирают женственные или более официальные наряды, например платье, туфли и пальто.
В исследовании также отмечается, что 19 процентов опрошенных мужчин предпочитают одеваться официально, делая выбор в пользу рубашек, брюк, туфель или ботинок и пальто. Спортивный стиль выбирают 14 процентов мужчин. В то же время 37 процентов женщин рассказали, что при походе на свидания предпочитают повседневную одежду — свитер, джинсы, ботинки и куртку. Только семь процентов респонденток надевают на свидание что-то спортивное.
По данным Lamoda, мужской повседневный образ для свидания, куда вошли ботинки, джинсы, куртка и свитер, приобретали в среднем за 16,5 тысячи рублей. Женский идентичный комплект покупали примерно за 13 тысяч рублей. Официальный образ для похода на свидание (брюки, пальто, рубашка и туфли) мужчины приобретали в среднем за 18,5 тысячи рублей, женщины (пальто, платье и сапоги) — примерно за 14,5 тысячи рублей.
Большинство россиян заявили, что они ответственно готовятся к свиданиям: 73 процента мужчин и 79 процентов женщин признались, что при подготовке к встрече обращают внимание на выбор одежды, парфюм и укладку волос.
Более половины опрошенных мужчин (64 процента) изучают внешний вид женщин во время встречи. В образе своей спутницы 65 процентов респондентов обращают внимание на платья и юбки, 36 процентов — на стильную верхнюю одежду, 33 процента — на обувь на каблуках и шпильках, 32 процента — на джинсы и худи. Красивые аксессуары отмечает лишь пятая часть опрошенных мужчин.
Женщины более склонны оценивать наряд мужчины во время свиданий — об этом в опросе заявили 80 процентов опрошенных. В спутнике во время свидания их привлекает красивая верхняя одежда (38 процентов), костюм и туфли (34 процента), рубашка с футболкой и кеды (24 процентов). Почти четверть опрошенных заявили, что обращают внимание на аксессуары мужчины — часы или запонки.
В октябре 2021 года россиянам раскрыли среднюю стоимость новой одежды на осень и зиму. Аналитики российского интернет-магазина Lamoda совместно с экспертами «ЮKassa» выяснили, что полное обновление осеннего гардероба в текущем году обойдется женщинам в 20 915 рублей, а мужчинам — почти в 22 тысячи рублей.