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Добронравов пожаловался на зрителей со смартфонами

Виктор Добронравов раскритиковал зрителей, использующих телефоны в театре

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский актер театра и кино, лидер группы «Ковер-Квартет» Виктор Добронравов пожаловался на зрителей со смартфонами. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист раскритиковал людей, использующих мобильные телефоны во время театральных постановок. По его словам, такие посетители мешают остальным гостям и разрушают ту магию, которые пытаются создать актеры на сцене. Добронравов отметил, что всех отвлекают светящиеся экраны.

«Вы не представляете, как это мешает и как это разрушает то, что происходит на сцене — будь то Толстой, Шекспир, Софокл. Все, что мы делаем, мы делаем вместе, и не перекладывайте, пожалуйста, с себя ответственность. Вы — часть этого спектакля. Без вас не может быть театра», — сказал заслуженный артист России.

38-летний Виктор Добронравов играет в Театре имени Вахтангова и Театре Антона Чехова. Также он снимался в фильмах «Пальма», «Чемпион мира», «От печали до радости», «Огонь» и «Солдатик».

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Евгений Шульгин
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