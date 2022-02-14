Российский актер театра и кино, лидер группы «Ковер-Квартет» Виктор Добронравов пожаловался на зрителей со смартфонами. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист раскритиковал людей, использующих мобильные телефоны во время театральных постановок. По его словам, такие посетители мешают остальным гостям и разрушают ту магию, которые пытаются создать актеры на сцене. Добронравов отметил, что всех отвлекают светящиеся экраны.

«Вы не представляете, как это мешает и как это разрушает то, что происходит на сцене — будь то Толстой, Шекспир, Софокл. Все, что мы делаем, мы делаем вместе, и не перекладывайте, пожалуйста, с себя ответственность. Вы — часть этого спектакля. Без вас не может быть театра», — сказал заслуженный артист России.

38-летний Виктор Добронравов играет в Театре имени Вахтангова и Театре Антона Чехова. Также он снимался в фильмах «Пальма», «Чемпион мира», «От печали до радости», «Огонь» и «Солдатик».

