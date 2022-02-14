Джонсон призвал Путина «отойти от края пропасти» и принять меры по деэскалации

Ситуация на границе России и Украины остается очень напряженной, но у Москвы и Лондона есть шанс все исправить, если Кремль «сделает шаг назад» и продолжит с Западом диалог, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в личном Twitter-аккаунте.

«Сейчас [ситуация вокруг Украины] является очень-очень опасной и сложной. Мы находимся на краю пропасти, но у президента [России Владимира] Путина еще есть время сделать шаг назад», — призвал британский премьер.

Джонсон считает, что если вовремя принять меры по деэскалации и тем самым «отойти от пропасти», то страны региона смогут избежать ужасных последствий. Поэтому британский лидер призвал все стороны возобновить мирные переговоры.

Ранее Борис Джонсон призвал страны Европы отказаться от запуска российского газопровода «Северный поток-2». «Нам нужно найти альтернативные источники энергии, и мы должны быть готовы наложить на Россию очень и очень серьезные экономические ограничения», — подчеркнул политик.

14 февраля стало известно о планах Джонсона обсудить с лидерами Европейского союза (ЕС) способы не допустить войны на Украине и вопросы оказания Киеву помощи в обеспечении обороны. В канцелярии британского премьера рассказали, что он будет предпринимать все усилия и использовать возможности дипломатии для деэскалации.