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Российский олигарх рассказал о «похмелье» в экономике

Экс-гендиректор НТВ Йордан заявил о «некотором похмелье» у мировой экономики
Борис Йордан

Борис Йордан. Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Мировая экономика находится в состоянии «похмелья» из-за программ стимулирования, которые в пандемию проводили США, заявил РБК российско-американский инвестор, основной владелец «Ренессанс Страхования» и бывший гендиректор НТВ Борис Йордан.

Он сказал, что это вызвало скачок инфляции, поскольку Запад уже десять лет стимулирует свою экономику, печатая деньги. Проблему усугубила пандемия, которая нарушила цепочки поставок по всему миру, что «привело к повышению цен, потому что нет продукции», добавил Йордан.

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«Американцы как сумасшедшие печатали за последние два года доллары и завели это все в экономику. Они делали правильно. Потому что крах мог быть более серьезным во время пандемии, и государства должны были стимулировать эти экономики», — подчеркнул российский олигарх.

В России, по мнению инвестора, «сумасшедше позитивная ситуация» в экономике, потому что санкции заставили ее диверсифицироваться. «То есть у нас сегодня экономика не так сильно зависит от экспорта нефти и газа, как она раньше зависела. У нас средний класс очень сильно растет», — добавил он.

Йордан стал миллиардером, построив крупнейшего в США производителя медицинской марихуаны. Как сообщает Forbes, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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