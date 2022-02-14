Названа категория людей для трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной-Н»

Трехкратная схема введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» предназначена для пациентов с ослабленным иммунитетом. Такую категорию людей назвали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

Там отметили, что как двукратная, так и трехкратная схемы введения вакцины обеспечивают необходимый иммунный ответ.

«Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается в первую очередь для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний», — уточнили в центре «Вектор».

В декабре 2021 года сообщалось, что первая серия разработанной «Вектором» вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» была выпущена в гражданский оборот.

10 февраля стало известно, что Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» с участием лиц старше 60 лет.