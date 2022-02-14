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Названа категория людей для трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной-Н»

«Вектор»: три дозы вакцины «ЭпиВакКорона-Н» необходимы для людей со слабым иммунитетом

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Трехкратная схема введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» предназначена для пациентов с ослабленным иммунитетом. Такую категорию людей назвали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

Там отметили, что как двукратная, так и трехкратная схемы введения вакцины обеспечивают необходимый иммунный ответ.

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«Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается в первую очередь для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний», — уточнили в центре «Вектор».

В декабре 2021 года сообщалось, что первая серия разработанной «Вектором» вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» была выпущена в гражданский оборот.

10 февраля стало известно, что Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» с участием лиц старше 60 лет.

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Евгения Куликова
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