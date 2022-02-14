В Китае из сериала «Друзья» удалили упоминания оргазмов и однополых отношений

В Китае культовый сериал «Друзья» подвергли цензуре. Об этом сообщает CNN.

Китайские стриминговые сервисы Tencent, BiliBili, iQiyi и Youku удалили упоминания однополых отношений в нескольких эпизодах. Например, из шоу вырезали упоминания лесбиянок и разговоры о бывшей жене Росса Геллера Кэрол Уиллик, которая решает развестись, осознав свою гомосексуальность.

Из «Друзей» также исчезли фразы про секс. В одной из серий Росс говорит, что женщины могут испытывать множественные оргазмы, однако его фразу перевели как «Женщины могут бесконечно сплетничать». Пользователи высмеяли эту версию перевода и обвинили платформы в том, что они лишь укрепляют гендерные стереотипы и игнорируют тему женской сексуальности.

В январе сообщалось, что в Китае изменили концовку фильма «Бойцовский клуб». В оригинальной версии фильма Рассказчик в исполнении Эдварда Нортона убивает в себе личность террориста Тайлера Дердена (Брэд Питт), организовавшего теракты в зданиях крупнейших банков. Главный герой затем берет за руку свою возлюбленную Марлу Сингер (Хелена Бонем Картер) и наблюдает за взрывами небоскребов.

В варианте картины, доступной для китайских зрителей, вместо этой сцены демонстрируются титры, сообщающие, что «полиции удалось раскрыть план благодаря подсказке, данной Тайлером, и арестовать всех преступников, предотвратив взрыв бомбы». «После суда Тайлер был отправлен в психиатрическую больницу, где получил лечение. Он вышел из больницы в 2012 году», — говорится в фильме.

Позднее видеосервис Tencent Video практически полностью вернул изначальный финал, поэтому теперь в ленте «Бойцовский клуб» присутствуют 11 из 12 ранее вырезанных сцен.