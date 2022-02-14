Беззубая блогерша раскрыла секрет идеальной улыбки и удивила подписчиков

Девушка без зубов раскрыла секрет своей идеальной улыбки и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На кадрах видео юзерша с никнеймом iamtoothlessandruthless1 ответила на комментарий одного из своих подписчиков, который сделал комплимент ее улыбке. «Боже, твои зубы идеальны!» — написал он.

На видео девушка рассмеялась в ответ на сообщение, а затем достала изо рта вставную челюсть и показала ее на камеру. «Никто и не подумает, что они искусственные», — отметила блогерша.

В других роликах блогерши видно, что у нее полностью отсутствуют ряды зубы на обеих челюстях, в связи с чем она носит протезы.

Ролик стал вирусным и набрал 600,3 тысячи просмотров и 95,5 тысячи лайков. Пользователей сети удивило видео блогерши. «Что? Я подписана на тебя полгода и только сейчас узнала, что у тебя вставные зубы!», «Как же хорошо сделаны твои вставные зубы. Если бы ты их не сняла, я бы никогда не узнала правду», «Вот как девушки обманывают парней», «Я в шоке», «Ты все равно красотка», — писали они.

Ранее в феврале беззубая девушка показала настоящее лицо без макияжа и прославилась в TikTok. Блогерша Сара Андрес (Sarah Andres) регулярно делится с подписчиками развлекательными видео, в которых демонстрирует свое настоящее лицо. По словам 35-летней визажистки, люди часто испытывают удивление, когда видят ее ролики с преображениями, поскольку за счет макияжа и вставных зубов она становится «другим человеком».