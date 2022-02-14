Россиянин сдавал воображаемые квартиры у моря и попал под суд

Житель Саратовской области предлагал в аренду несуществующие квартиры в Новороссийске и попал под суд. На мошенника пожаловались в полицию Краснодарского края обманутые им клиенты, сообщает «Россия Кубань».

26-летний россиянин размещал объявления о сдаче квартир у моря по привлекательной цене на популярных сайтах по поиску недвижимости. Когда ему звонили заинтересованные в аренде жилья туристы, он брал с них предоплату за бронь помещения, а после получения денег переставал выходить на связь.

В общей сложности мошенник получил от сдачи воображаемых квартир 36 тысяч рублей. Правоохранительные органы сумели установить как минимум четыре случая обмана с несуществующим жильем. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю отметили, что по результатам суда преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В январе жительница Саратова по похожей схеме заработала на сдаче квартир в Казани. Женщина сумела получить благодаря воображаемому жилью более 50 тысяч рублей. Россиянка признала свою вину и понесет уголовную ответственность по делу о мошенничестве.