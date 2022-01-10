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Россиянка заработала на несуществующих квартирах

Жительница Саратова сдавала в аренду несуществующие квартиры

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Мошенница из Саратова сдавала несуществующие квартиры в аренду жителям Казани. Об этом сообщают «Казанские ведомости» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по Казани.

Полицейские выяснили, что мошенница размещала объявления о сдаче несуществующих квартир на сайтах по продаже и аренде жилья. Заинтересованные арендаторы должны были перевести деньги на банковскую карту женщины в качестве предоплаты. После проведения платежа мошенница переставала выходить на связь.

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Таким незаконным способом женщина заработала больше 50 тысяч рублей. Россиянка уже признала свою вину. Сейчас в отношении неё возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

В декабре 2021 года в Санкт-Петербурге суд вынес приговор двум мошенникам, которые похитили россиянку ради квартиры. Злоумышленники удерживали женщину, чтобы заставить ее подписать договор купли-продажи жилья. Суд отправил одного из мошенников в тюрьму на семь с половиной лет, а другого — на шесть с половиной лет.

Нина Ташевская
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