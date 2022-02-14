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«Лаборатория Касперского» помогла отбить атаку киберпреступников на нацбанк

«Лаборатория Касперского» с Интерполом отбила атаку хакеров на нацбанк в Латинской Америке

Фото: City News Moskva/ Globallookpress.com

«Лаборатория Касперского» совместно с Интерполом помогла отбить атаку киберпреступников на национальный банк в одной из стран Латинской Америки, этот хакерский взлом с целью получения быстрой выгоды мог сказаться на всей экономике государства, передает РИА Новости.

«Взлом удалось раскрыть на этапе, когда злоумышленник пытался найти партнеров для дальнейшего проведения атаки», — указали в компании. Отмечается, что хакер сумел получить доступ ко всей инфраструктуре нацбанка, в том числе системе международных переводов.

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Исполнительный директор полицейской службы Интерпола Стивен Кавана отметил, что в последние годы участились гибридные атаки, когда за разные этапы отвечают разные люди. Ранее их целями были коммерческие компании. Он добавил, что очень рад совместному с партнером «Лабораторией Касперского» предотвращению атаки, которая могла повлиять на экономику целой страны.

Ранее представитель компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев заявил, что технологии машинного обучения помогут хакерам проводить полностью автоматизированные атаки. По его словам, жертвами таких нападений могут стать миллионы людей по всему миру.

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Марина Совина
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