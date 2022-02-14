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Умерла известная российская журналистка

Журналистка Лариса Кислинская умерла в возрасте 63 лет

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Известная российская криминальная журналистка Лариса Кислинская умерла в возрасте 63 лет. Информацию подтвердили «Ленте.ру» в холдинге «Совершенно секретно».

Актер и блогер Станислав Садальский в своем Instagram-аккаунте сообщил, что у журналистки не осталось близких родственников. В связи с этим он призвал Союз журналистов помочь с организацией похорон.

«Лариса — выдающийся криминальный журналист, одна из самых известных исследователей российской организованной преступности и коррупции, человек бесстрашный и талантливый», — высказался артист.

Кислинская была известна благодаря своим журналистским расследованиям. Ее статьи публиковались в издании «Совершенно секретно». В 1997 году она выпустила материал о министре юстиции Валентине Ковалеве под названием «А министр-то голый», после чего политик вынужден был покинуть пост.

Лариса Кислинская родилась 8 июня 1958 года в Москве. В 1980 году окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. С 1980 года была специальным корреспондентом и редактором отдела культуры, с 1986 года — обозревателем службы новостей информационного агентства ТАСС, позже перешла в газету «Советская Россия». С июня 1997 года работала обозревателем и членом редакционной коллегии в «Совершенно секретно».

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Асель Минбаева
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