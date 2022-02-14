Обозреватель Род Дреер в статье для издания American Conservative заявил, что США потеряли статус мирового гегемона из-за курса на интервенцию в другие страны.

Как считает журналист, Штаты истощили себя в «бессмысленных» военных конфликтах в Ираке и Афганистане. «Теперь мы должны жить с последствиями неправильного выбора, который мы тогда сделали, и никакое хвастовство, и выдача желаемого за действительность не могут изменить ситуацию», — отмечает он.

По словам автора статьи, никто не давал Вашингтону права «быть единоличным арбитром в международных отношениях». Он подчеркнул, что американцы не могут смириться с мыслью о том, что «старый враг времен холодной войны», Россия помыкает США, «но в глубине души никто не хочет войны».

Дреер также подчеркнул, что РФ защищает свои геополитические интересы на собственной границе, и Вашингтон не может рисковать началом Третьей мировой войны из-за Украины.

Как считает журналист, Россия сильнее, чем была тогда, а США слабее, в основном из-за собственной глупости. «Что это за мировой порядок, который позволяет Соединенным Штатам определять, что могут, а что не могут делать другие страны?», — заключил он.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.