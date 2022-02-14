Скромный подарок на день рождения принес мужчине 10 миллионов рублей
Скромный подарок семьи сделал богатым жителя австралийского штата Квинсленд. Об этом сообщает информационное агентство UPI.
На день рождения мужчина получил от родственников билет моментальной лотереи. Стерев с билета защитный слой, австралиец обнаружил, что сорвал джекпот. Выигрыш составил 185,5 тысячи австралийских долларов (10,1 миллиона рублей).
Мужчина не мог поверить в свою удачу до тех пор, пока не принес билет в офис лотереи. «Я был в шоке! Теперь принять тот факт, что я стал на год старше, гораздо проще. Это очень приятный сюрприз. Не знаю, как семье удастся сохранить поздравление на том же уровне в следующем году!» — пошутил он.
Австралиец и его семья еще не решили, как потратить выигрыш. «Наверное, мы воспользуемся им, чтобы обеспечить себе безбедную пенсию и путешествовать по Австралии», — сказал он.
Ранее сообщалось, что жительница американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот. Она подчеркнула, что у нее не укладывается в голове тот факт, что теперь она богата.