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Скромный подарок на день рождения принес мужчине 10 миллионов рублей

Подарок от родственников на день рождения сделал мужчину богатым

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Скромный подарок семьи сделал богатым жителя австралийского штата Квинсленд. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

На день рождения мужчина получил от родственников билет моментальной лотереи. Стерев с билета защитный слой, австралиец обнаружил, что сорвал джекпот. Выигрыш составил 185,5 тысячи австралийских долларов (10,1 миллиона рублей).

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Мужчина не мог поверить в свою удачу до тех пор, пока не принес билет в офис лотереи. «Я был в шоке! Теперь принять тот факт, что я стал на год старше, гораздо проще. Это очень приятный сюрприз. Не знаю, как семье удастся сохранить поздравление на том же уровне в следующем году!» — пошутил он.

Австралиец и его семья еще не решили, как потратить выигрыш. «Наверное, мы воспользуемся им, чтобы обеспечить себе безбедную пенсию и путешествовать по Австралии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот. Она подчеркнула, что у нее не укладывается в голове тот факт, что теперь она богата.

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Алиса Дмитриева
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