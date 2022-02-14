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Снегоуборочная машина насмерть задавила пешехода в Москве

На севере Москвы мужчина погиб под колесами снегоуборочной машины

Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

На Лихоборской набережной на севере Москвы снегоуборочная машина насмерть задавила мужчину. Об этом сообщают в понедельник, 14 февраля, «Известия».

Предварительно удалось выяснить, что пешеход вплотную подошел к снегоуборочной технике в тот момент, когда она начала движение. Россиянин погиб на месте от полученных травм.

По сведениям издания, погибший работал сантехником. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее жительница Подмосковья насмерть задавила маленького ребенка во время парковки. Авария произошла в Мытищах. 42-летняя водительница Nissan не заметила оказавшегося на дороге мальчика. Когда ребенок оказался под колесами, его мать начала стучать по стеклу, и машина остановилась. Чтобы достать мальчика, пришлось проехать вперед. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.

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Анна Щербакова
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