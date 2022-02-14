Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на курортах ОАЭ весной

Эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость отдыха весной на курортах ОАЭ. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты отмечают, что количество заявок на весенние путевки в арабскую страну растет с каждым днем. «Сейчас в лидерах продаж — туры на конец февраля, а также праздничные даты в марте и школьные каникулы», — сказали они и добавили, что спросом пользуются также поездки в апреле.

Так, минимальная цена недельной путевки с перелетом Москва — Абу-Даби и проживанием в Шардже — 76 тысяч рублей для двоих путешественников. В стоимость включен перелет, размещение в трехзвездочной гостинице с питанием на базе завтраков и трансфер. Отпуск в отеле с большим количеством звезд обойдется двоим туристам от 101 тысячи рублей.

Ранее в феврале власти ОАЭ анонсировали смягчение и постепенную отмену в стране коронавирусных ограничений для иностранных туристов, в том числе из России. К 15 февраля планируется снять требование о частичной заполняемости посетителями в торгово-развлекательных центрах, туристических объектах и на транспорте.