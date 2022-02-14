Женщина раскрыла способ перестать страдать из-за высокого давления

Жительница Чикаго, США, смогла обратить диабет второго типа вспять и перестала страдать от высокого кровяного давления благодаря похудению на 45 килограммов. Историю о ее способе изменить жизнь публикует Fox News.

47-летняя Лиза Дав рассказала, что начала набирать вес после рождения второго и третьего ребенка. Стресс, забота о детях и пандемия привели к тому, что она начала больше есть, пытаясь порадовать себя чем-нибудь вкусным. В итоге она набрала лишние килограммы и ее вес достиг 135 килограммов. Однажды она увидела группу с фотографиями реальных людей, которые смогли похудеть, вдохновилась их результатами и решила попробовать изменить образ жизни.

Дав поменяла рацион, уменьшила порции, начала считать калории и регулярно гуляла. Это помогло ей сбросить 23 килограмма. Вскоре женщина стала ходить в спортзал и раскрыла в себе любовь к тренировкам. Помимо того, что Дав заметила, как изменилась ее внешность и снизился вес, она также почувствовала улучшение состояния здоровья. Американка сказала, что в течение десяти лет страдала от высокого кровяного давления и диабета второго типа и именно благодаря похудению смогла выздороветь.

Врач Мэриэнн Маклафлин объяснила это тем, что висцеральный жир может стать причиной развития диабета второго типа. «Он вызывает то, что мы называем инсулинорезистентностью, то есть ваше тело становится устойчивым к действию инсулина. А если вы сбросите этот вес вокруг поджелудочной железы, то клетки, вырабатывающие инсулин, смогут работать более эффективно. И тогда сахар можно будет лучше контролировать», — отметила она.

Тем, кто хочет похудеть, Дав порекомендовала настроиться на долгий путь и не пытаться измениться за один день. Также она отметила, что важно заручиться поддержкой близких и друзей. Американка отметила, что продолжает худеть.

Ранее сообщалось, что житель английской деревни Лонгтон, графство Ланкашир, начал готовить еду для желавшей похудеть жены и за компанию сбросил 19 килограммов. Он начал готовить диетические блюда для жены и в процессе увлекся кулинарией.