Власти приказали обеспечить независимость России от зарубежной техники

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал обеспечить полную независимость России от зарубежной электроники к 2030 году, передает РБК.

Он отметил, что власти поддерживали в первую очередь электронику для оборонного сектора, а гражданский сегмент «отдали без борьбы» зарубежным компаниям. В результате страна отстает на несколько лет от мировых лидеров, ее Чернышенко сказал, что нужно приказать «не просто скопировать, а создать что-то свое».

Также он перечислил ряд поставленных целей: российские производители высокотехнологичной продукции должны лидировать на внутреннем рынке, при производстве необходимо использовать отечественные компоненты, объем экспорта должен превышать объем поставок на внутреннем рынке, войти в топ-5 мировых производителей.

Кроме того, в России обязаны появиться свои уникальные компетенции производства или технологические этапы в рамках мировой кооперации, а доля отечественной электронной промышленности в ВВП должна увеличиться в три раза (в 2020 году была 2,2 процента).

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что нужно активное импортозамещения гражданской электроники из-за угрозы санкций США. Он предложил создать отдельную программу собственного электронного машиностроения.

Ранее стало известно, что власти США готовятся ограничить поставки электроники в Россию в случае вторжения ее войск на территорию Украины. Ограничения могут распространяться на такие отрасли промышленности, как искусственный интеллект, морское дело, оборона и гражданская авиация, а также в более широком плане, включая потребительскую электронику.