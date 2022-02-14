Полиция в КБР нашла финансовую пирамиду с оборотом в 900 миллионов рублей

В Кабардино-Балкарской Республике полиция нашла финансовую пирамиду с оборотом свыше 900 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, финансовая пирамида насчитывала почти 3000 вкладчиков. На данный момент задержаны 18 человек. Следствие считает, что пирамида была создана преступниками в 2020 году. Поиск жертв велся с помощью интернет-объявлений об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты.

Потенциальным вкладчикам обещали прибыль почти в 100% от суммы вклада. Но на самом деле преступники на самой ранней стадии переводили одним клиентам часть тех денег, что приносили новые клиенты. Таким образом злоумышленники имитировали успешную работу финансовой схемы. Их жертвами стали почти три тысячи человек, а точная сумма ущерба — 915 миллионов рублей.

Из 18 задержанных пятеро — организаторы криминальной схемы. Еще двое соучастников сейчас в розыске.

