Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названа причина роста цен на жилье в России

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал причиной роста цен на жилье переход на эскроу-счета

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Льготная ипотека не является ключевым фактором роста цен на жилье. Такое мнение высказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назвал другие причины подорожания недвижимости. Слова чиновника приводит РБК.

По мнению Хуснуллина, льготная ипотека прибавила к стоимости жилья лишь восемь процентов. В основном жилье подорожало из-за инфляции как на внутреннем, так и внешнем рынках. «По прошлому году стройка во всем мире подорожала на 15 процентов, у нас — примерно так же. Из-за мировой инфляции и валютной разницы подорожали все импортные материалы и составляющие. Плюс реально выросли цены внутри страны», — объяснил Хуснуллин.

Материалы по теме:
Горящие точки. Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
Горящие точки.Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
31 января
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля

Среди других факторов вице-премьер отметил переход застройщиков на работу по эскроу-счетам, которые увеличили себестоимость строительства. Нехватка дешевой рабочей силы тоже повысила расходы застройщиков. «Сегодня стоимость рабочей силы мигрантов на стройке составляет в себестоимости строительства 25 процентов. И когда у нас со стройки ушли миллионы мигрантов, зарплата выросла на 30 процентов. И это дает семь-восемь процентов на общее удорожание строительства», — рассказал Хуснуллин и подчеркнул, что за возросшие траты приходится платить покупателям.

Цены на жилье в России росли стремительными темпами в 2021 году. Наиболее сильно поднялись в цене самые доступные предложения — малометражные квартиры. За 2021 год квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали на 23,5 процента.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Володин анонсировал голосование по двум вариантам постановления насчет ДНР и ЛНР
Шольц заверил Украину в поддержке со стороны Германии
На МЦД запустили вагон с секретным чатом для свиданий
МВД задумало запретить поднадзорным использовать интернет
Названа причина роста цен на жилье в России
Показаны внутренности Samsung Galaxy S22
Юрист оценил решение МОК отказаться от награждения фигуристов из-за Валиевой
Зеленский пообещал Шольцу предоставить проект об особом статусе Донбасса
Популярный комик ответил на вопрос о ссоре с Масляковым
Полковник в отставке оценил слова посла о вероятном отказе Киева от НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.