Названа причина роста цен на жилье в России

Льготная ипотека не является ключевым фактором роста цен на жилье. Такое мнение высказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назвал другие причины подорожания недвижимости. Слова чиновника приводит РБК.

По мнению Хуснуллина, льготная ипотека прибавила к стоимости жилья лишь восемь процентов. В основном жилье подорожало из-за инфляции как на внутреннем, так и внешнем рынках. «По прошлому году стройка во всем мире подорожала на 15 процентов, у нас — примерно так же. Из-за мировой инфляции и валютной разницы подорожали все импортные материалы и составляющие. Плюс реально выросли цены внутри страны», — объяснил Хуснуллин.

Среди других факторов вице-премьер отметил переход застройщиков на работу по эскроу-счетам, которые увеличили себестоимость строительства. Нехватка дешевой рабочей силы тоже повысила расходы застройщиков. «Сегодня стоимость рабочей силы мигрантов на стройке составляет в себестоимости строительства 25 процентов. И когда у нас со стройки ушли миллионы мигрантов, зарплата выросла на 30 процентов. И это дает семь-восемь процентов на общее удорожание строительства», — рассказал Хуснуллин и подчеркнул, что за возросшие траты приходится платить покупателям.

Цены на жилье в России росли стремительными темпами в 2021 году. Наиболее сильно поднялись в цене самые доступные предложения — малометражные квартиры. За 2021 год квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали на 23,5 процента.