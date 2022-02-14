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Авраама Руссо задержали в аэропорту Нью-Йорка

Певца Авраама Руссо задержали в аэропорту Кеннеди из-за потери паспорта гражданина США

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Эстрадного певца Авраама Руссо задержали в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает Starhit.

Уточняется, что артист отправился в другую страну, так как там ему должны были провести операцию на ноге. Из-за потери паспорта гражданина США исполнитель был задержан. Сам певец утверждает, что документ провалился в самолете между креслами. В итоге паспорт Руссо все же вернули.

«В результате всех этих действий я потерял часа два, но главное — результат. Ведь без паспорта проблем бы была тьма... Завтра я еду на плановое УЗИ перед сложной операцией, потом снова возвращаюсь домой, в Москву», — сказал артист.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у Руссо начались в 2000-х годах, когда на него было совершено покушение. Ранее исполнитель стал гостем передачи «Секрет на миллион» и намекнул, что шоумен Иосиф Пригожин принимал участие в покушении на него.

После этих слов Пригожин заявил, что уже обратился к адвокату Сергею Жорину, так как хочет, чтобы артист ответил за свои слова. Он назвал Руссо средним певцом без мужских качеств.

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Евгений Шульгин
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