Россиян предупредили о неочевидной опасности подарков на День Святого Валентина

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) предупредили россиян о неочевидной опасности подарков на День Святого Валентина. Упаковка от популярных презентов на этот праздник может загрязнять планету в течение сотен лет, говорится на сайте организации.

По данным РЭО, ежегодно в России образуется около 12 миллионов тонн отходов из упаковки — около одного миллиона тонн приходится на трудноперерабатываемые материалы, которые веками гниют на свалках. К таким относится пластик под маркировками 6 (полистирол) и 7 (прочий пластик).

При разложении в почве пластмасса от товаров и упаковки выделяет токсичные химические вещества — это может быть хлор, канцерогенные антивоспламенители, красители, пластификаторы и растворители. Помимо вреда для земли, такие соединения могут быть опасными для животных и грунтовых вод при попадании в ближайшие источники питьевого водоснабжения.

«Если мы говорим про обычную коробку конфет или подарочный набор со средствами для ухода, то речь, как правило, идет об упаковке с содержанием разных видов пластика. А при производстве бумажной продукции используются дополнительные материалы. Это химический клей, выступающий как связующее вещество, тонкий слой пластика (ламинация) для защиты от размокания. Такой пластик разлагается, попадает в почву и воду. Также на бумагу могут наносить краску, которая при разложении синтезирует ядовитые вещества», — пояснил директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов.

Чтобы избежать кризиса пластиковых отходов, в РЭО посоветовали покупать подарки с минимумом упаковки или выбирать материалы, которые разлагаются и поддаются переработке. Экологи призвали россиян правильно утилизировать отходы после вскрытия подарка или его использования.

«Если вы получили презент в картонной коробке, то обертку выбрасывайте в синий бак, но обращайте внимание на слои упаковки — если они скреплены клеем, то такая упаковка не подойдет для этого бака. Бутылки также отправляйте в синий контейнер, но предварительно помойте и дайте им высохнуть, чтобы жидкости не испортили другие отходы», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

В ноябре в российском отделении «Гринписа» предупредили об аналогичной опасности, связанной с подарками на Новый год. Экологи создали петицию, в которой попросили крупнейшие магазины страны отказаться от одноразовой праздничной упаковки и праздничных украшений.

