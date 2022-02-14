Стало известно об изменении графика «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом

С 11 по 29 мая 2022 года график движения поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом изменится из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Ремонтные работы будут проводиться на станциях Бушевец и Окуловка, а также на участках Мстинский Мост — Бурга и Подсолнечная — Клин.

Кроме того, в указанный период будут отменены поезда № 764, 766, 770 по направлению Москва — Санкт-Петербург и поезда № 757, 763, 765 по маршруту Санкт-Петербург — Москва.

Ранее в январе часто путешествующая россиянка напомнила про важные права пассажиров поездов, о которых они нередко забывают. Например, девушка отметила, что по закону разрешается допустить не более двух ошибок в ФИО при бронировании билета на поезд — одну в буквах, вторую в цифрах.