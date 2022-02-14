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Россиянин ранил из ружья двоих заступившихся за мать подростков

В Бурятии мужчина попытался убить двоих подростков, которые защищали свою мать

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Бурятии отчим ранил из ружья двоих подростков-пасынков, которые заступились за свою мать — россиянин был пьян и хотел с помощью оружия разобраться с любовником сожительницы. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 14 февраля, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по республике Дмитрий Столяров.

По данным ведомства, 29-летний мужчина проживал в селе Оер вместе с женщиной и ее двумя сыновьями возрастом 14 и 16 лет. В последнее время россиянин часто ревновал свою пассию. Вечером, 13 февраля, он вернулся домой пьяным. Сожительницы не оказалось дома — она ушла помочь сестре после того, как та ей позвонила.

Мужчина схватил ружье и пошел искать свою сожительницу. Пасынки пошли за ним, опасаясь, что он может навредить их матери. В какой-то момент в темноте глава семейства принял одного из подростков за любовника и выстрелил ему в ноги. Другой подросток вместе с матерью попытался обезоружить агрессора и тоже получил выстрел в ноги.

После этого стрелок сбежал, но его вскоре поймали сотрудники полиции. Задержанному вменяют статью «Покушение на убийство» УК РФ. Полиция сообщает, что семья раньше в поле зрения не попадала и на профилактических учетах не состояла. Жизнь раненых детей вне опасности.

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Леонид Микуляк
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