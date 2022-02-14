Мужчина опубликовал список требований к женщинам и был высмеян в сети

Пользователь сайта Reddit с ником 1550shadow опубликовал скриншот поста, в котором мужчина перечислил 23 требования к женщинам. Его сообщение вызвало бурные обсуждения в сети.

Среди требований, которые выдвинул мужчина к потенциальным партнершам, — возраст до 22 лет и вес до 55 килограммов. По мнению пользователя, его будущая возлюбленная должна обладать модельной внешностью, уметь готовить и наводить порядок, носить дорогую одежду, знать несколько языков, иметь хорошие отношения с отцом, скромно одеваться, вести себя тихо и говорить только тогда, когда получит разрешение.

Большинство комментаторов высмеяли требования мужчины. Они предположили, что на самом деле автор поста ищет себе партнера своего же пола. «Я правильно понял, что он вообще не собирается встречаться с девушками?» — поинтересовался один из юзеров. «Все верно. По мнению автора поста, встречаться следует только с мужчинами», — ответил ему другой пользователь. «Пусть он признается, что на самом деле любит мужчин», — написал третий.

Ранее TikTok-блогерша раскрыла способ отсеивать неподходящих партнеров в приложении для знакомств Tinder. Женщина заявила, что специально ставит в своем профиле неудачные фотографии, чтобы удивлять мужчин при встрече. По словам блогерши, такой способ помогает ей находить людей, для которых внешность не играет решающей роли.