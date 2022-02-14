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Астрономы впервые обнаружили крайне редкую гибридную звезду

Обнаружена редкая гибридная звезда-пульсатор в четырех тысячах световых лет от Земли

Изображение: NASA’s Goddard Space Flight Center

Международная группа астрономов обнаружила необычную двойную звезду HD 149834 в рассеянном скоплении NGC 6193 на расстоянии около четырех тысяч световых лет от Земли. Одна из звезд в этой системе относится к пульсирующим звездам OB-типа и сочетает в себе свойства сразу двух их разновидностей — бета-цефеид и медленно пульсирующих звезд спектрального класса B. Об открытии магнитной гибридной пульсирующей звезды, которые крайне редко встречаются в Млечном Пути, сообщается в журнале The Astrophysical Journal.

Звезды OB-типа — это горячие массивные звезды голубого или бело-голубого цвета, которые образуют группировки из 10-100 звезд, называемые ОВ-ассоциациями, и, как считается, возникающие из одного гигантского молекулярного облака. Известно, что ОВ-звезды могут относиться к одному из двух типов пульсаторов (не являются пульсарами) — либо к бета-цефеидам или пульсаторам β Cep, либо к медленно пульсирующим бело-голубым звездам (slowly pulsating B-type stars, SPB). Первые демонстрируют так называемые p-моды или моды давления, то есть пульсацию, вызванную флуктуациями давления в недрах, а вторые — гравитационные моды (g-моды), связанные с всплыванием более легких и погружением более тяжелых элементов газа.

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Астрономы выяснили, что затменно-двойная система HD 149834 содержит уникальную гибридную звезду, которая относится сразу к двум типам ОВ-пульсаторов, то есть является пульсатором SPB/β Cep. Ее масса достигает около 10 масс Солнца, в то время как масса компаньона — всего 0,85 массы Солнца. Их возраст достигает, вероятно, около пяти миллионов лет, что сравнимо с возрастом самого скопления NGC 6193.

Обе звезды в HD 149834, вероятно, возникли на большом расстоянии друг от друга, но затем менее массивная звезда была захвачена гравитацией более массивного компаньона. В будущем, когда пульсатор достигнет финальной стадии своей эволюции и увеличится в размерах, начнется перенос массы с одной звезды на другую, что превратит HD 149834 в маломассивную рентгеновскую двойную систему, а затем приведет к вспышке сверхновой типа Ia.

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Александр Еникеев
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