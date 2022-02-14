США усомнились в возможности Китая компенсировать санкции против России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS усомнился в возможности Китая компенсировать санкции Запада против России. По его мнению, Пекин не сможет смягчить ущерб от возможных рестрикций, которые последуют в случае обострения ситуации на Украине.

Чиновник указал, что на КНР и Россию приходится 20 процентов мировой экономики, в то время как половина — на ведущие демократические страны.

«Китай не сможет компенсировать России те потери, которые она понесет в случае введения Соединенными Штатами и их союзниками экономических мер», — подчеркнул Салливан.

Он отметил, что США совместно с союзниками продолжит готовиться к «быстрым и суровым» последствиям для Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины, однако напомнил, что Вашингтон по-прежнему открыт для дипломатического пути разрешения конфликта.

Ранее помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не могут назвать точную дату вторжения России на Украину, однако ожидают, что это может произойти в любой день. «Кроме того, мы считаем, что, возможно, Россия может избрать дипломатический путь», — добавил он.

До этого датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Госсекретарь Энтони Блинкен отказался каким-либо образом подтвердить заявление американского лидера.

