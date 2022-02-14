В Калифорнии прорекламировали полет ВВС США снимком российского истребителя

Город Санта-Моника, штат Калифорния, прорекламировал полет ВВС США в преддверии Супербоула (Super Bowl), опубликовав в Twitter фото с российским истребителем.

Сообщалось, что ВВС США пролетят над Санта-Моникой и Малибу в качестве подготовки к выступлению на стадионе «Соу-Фай» во время исполнения государственного гимна на Супербоуле, финальном матче Национальной футбольной лиги (НФЛ). Однако приложенное к посту фото демонстрировало не самолет американских ВВС, а российский истребитель. Ошибка вызвала множество шуток среди пользователей.

«Эм. Вообще-то это российский МиГ-29», — написал Rob Phillips.

«Русские боты в Twitter Санта-Моники?», — поинтересовался Isaac.

«Я думал, русские планируют вторгнуться на Украину, но, очевидно, они уже вторглись в Калифорнию», — отреагировал Mark.

Супербоул — финальная игра в американском футболе на звание чемпиона НФЛ. Состоявшаяся 7 февраля игра стала 50-й по счету в истории соревнований. Финальный матч прошел в ночь на 14 февраля в Лос-Анджелесе. «Лос-Анджелес Рэмс» стал двукратным победителем Супербоула.

