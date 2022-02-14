Влюбившиеся в зеков россиянки рассказали о причинах и последствиях своих романов

Многие россиянки влюбляются и «заочно» начинают отношения с мужчинами, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Причины и последствия подобных романов после выхода зеков на волю могут быть самыми разными. Реальные истории таких героинь — в материале «Ленты.ру».

44-летняя Кристина (здесь и далее — имена изменены) признается, что вступила в такие отношения, будучи зависимой. С заключенным она познакомилась во «ВКонтакте». Он показался ей «нормальным, хорошим человеком». «Я вышла за него замуж и ждала почти 7 лет, но, когда он вышел, ничего не получилось. Но это была моя вина — я зависимый человек, не бывает бывших алкоголиков и наркоманов», — отметила она.

На тот момент я употребляла, сейчас уже четвертый год чистая. И тогда, мне кажется, это была не любовь, а зависимость от человека — я считала, что я одна ничего не могу, мне нужно было подтверждение, что меня любят, обо мне заботятся. Он мне такого не давал... После освобождения и особой искренности не было — он видел, как я скатываюсь все ниже, поэтому я не осуждаю, что он ушел. И если бы он не ушел, погибли бы оба. Я благодарна — это дало мне точку отсчета, понимание, что пора выздоравливать Кристина, 44 года

Сейчас у нее уже вторые подобные отношения. Нынешний ухажер впечатлил ее банальными и элементарными знаками внимания, которые, по словам Кристины, недоступны многим мужчинам на воле. «Вот что мы и находим в них — меня до этого никто никогда не спрашивал, покушала ли я, тепло ли я одета, как себя чувствую», — рассказала она.

В то же время, Кристина считает, что «женщина без психологических проблем не будет общаться с теми, кто находится там».

Другая собеседница «Ленты.ру», 39-летняя Светлана, в свое время познакомилась с зеком и теперь живет с ним в счастливом браке. «Год мы с ним просто общались — пустая болтовня ни о чем днями и ночами, а потом все как-то переросло в отношения, это случилось в октябре 2009 года, а в марте 2010 мы расписались», — сказала она.

Женщина добавила, что боялась момента, когда ее новый муж выйдет из тюрьмы, поскольку «свиданки — это одно, а семейная жизнь — совершенно другое», но опасения оказались напрасными.

Это отношение даже не объяснить — ну вот на воле, дома, кто дарит цветы бесконечно просто так? Представляете, вам на работу цветы приносят от него. Это забота обо мне, забота о моем ребенке от первого брака. Все, что он там в заключении зарабатывал, он тратил на нас. Это внимание, какие-то действия Светлана, 39 лет

Еще одна героиня материала, 29-летняя Татьяна, описала свои отношения с заключенным и впоследствии освободившимся мужчиной как «больную» любовь. С заключенным она познакомилась, когда ей было 20 лет. Около шести месяцев они просто переписывались. Сама Татьяна рассказывает, что особого желания общаться с зеком у нее не было, но «женское любопытство сыграло злую шутку».

Мы начали говорить ночи напролет, созванивались по телефону. Я была для него всем, он сделал меня счастливой. Готов был жизнь свою за меня отдать, так я и полюбила. И вот, чудо, любимый освободился. Я была в раю. Он не отпускал мою руку ни на минуту... Татьяна, 29 лет

Однако, после свадьбы отношения Татьяны сильно изменились. «Началась ревность, он меня избил. Я хотела уйти, убежать, но не смогла: у него были большие связи, авторитет», — поделилась она.

Девушка добавила, что их отношения «были как кнут и пряник». Однако, в конце концов, она смогла дать отпор. По ее словам, в последнее время ее супруг с уголовным прошлым ее не преследует, «просто либо говорит, что любит, либо шлет угрозы».