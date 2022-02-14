Зоопарк предложил россиянам «скормить бывших» животным на День всех влюбленных

Екатеринбургский зоопарк предложил россиянам поучаствовать в необычной акции «День пожирателей бывших», приуроченной ко Дню всех влюбленных 14 февраля. Участникам нужно присвоить тараканам имена своих бывших, объяснив при этом причину, по которой бывшего партнера нужно «скормить» животным, после чего этими насекомыми накормят местных сурикатов и рыб. Об этом сообщается на странице зоопарка во «ВКонтакте».

«Очень часто происходит, что отношения с партнером заканчиваются, а запрещенные эмоции — гнев, обида, сожаление остаются. Дайте себе право на эмоции. Так можно! Бить людей нельзя, а поблагодарить бывшего за опыт и скормить животным можно», — сказано в сообщении при заполнении заявки.

Стоимость данной услуги составляет 350 рублей. Кормить обитателей зоопарка именитыми тараканами будут 14 февраля в 14:00. Посмотреть этот процесс можно, посетив зоопарк лично, или же на онлайн-трансляции в Instagram.

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